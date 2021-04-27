ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «Интерпромбанка»

ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, 26 апреля начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам АО КБ «Интерпромбанк». Общий объем страховых выплат через банк ВТБ составляет около 4,3 млрд рублей.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам московского «Интерпромбанка», сведения о которых содержатся в реестре обязательств банка перед вкладчиками. По данным реестра, полученным из Агентства, за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд руб. в ВТБ могут обратиться порядка 5,4 тыс. вкладчиков «Интерпромбанка», в том числе 185 юридических лиц.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, включая проценты, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Получить страховое возмещение через ВТБ вкладчики «Интерпромбанка» могут в 80 отделениях банка в Москве, в том числе юрлица — в 42 отделениях. Уточнить адреса отделений и дополнительную информацию можно:

по телефону 8 800 100 24 24 (звонок по России бесплатный);

по адресу info@vtb.ru.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Центробанка на дату отзыва лицензии у АО КБ «Интерпромбанк» — 16 апреля 2021 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

Если сумма вклада превышает максимальный размер страхового возмещения в 1,4 млн рублей, то в офисе ВТБ вкладчик может оформить свое требование кредитора в размере, превышающем сумму страхового возмещения.