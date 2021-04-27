ВТБ расширяет сотрудничество с Обществом «Динамо» по развитию профессионального, детского и юношеского спорта в России

Банк ВТБ подписал соглашение с Обществом «Динамо», которое направлено на сотрудничество в части поддержки любительского и профессионального спорта, развитие необходимой для этого инфраструктуры и создание новых возможностей для детско-юношеского спорта.

«ВТБ поддерживает развитие профессионального спорта в России уже больше 20 лет. Банк выступает партнером множества клубов и федераций в нашей стране, способствуя развитию высших спортивных достижений в России. Спортсмены из партнерских организаций не раз становились победителями Олимпийских игр и чемпионами мира в своих дисциплинах. Наше сотрудничество с Обществом „Динамо“ сфокусировано на решении текущих задач: мы со своей стороны готовы помогать как в управлении инвестиционными проектами, так и консультировать относительно менеджерских вопросов в области спорта. Особое внимание в рамках нашего сотрудничества мы планируем уделить развитию детско-юношеского спорта, ведь для того, чтобы российские спортсмены достойно выступали на международных соревнованиях, обязательно нужно создавать условия для занятий спортом юным спортсменам», — отметил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ.

В рамках партнерства запланирована реализация совместных проектов, в числе которых поддержка спортивных команд, реализация инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры на территории РФ, в том числе завершение инвестиционного проекта по реконструкции объектов стадиона «Динамо» в Петровском парке. Кроме того, запланирована серия мероприятий по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни, приуроченных к 100-летию со дня создания Общества «Динамо». Работа с Обществом «Динамо» стала частью программы банка ВТБ «Спортивная страна», в рамках которой также осуществляется поддержка и профессиональных спортивных клубов «Динамо».

«Наше спортивное общество — старейшее в стране, и уже через два года мы будем отмечать столетний юбилей. В планах у нас немало мероприятий, посвященных этой дате, но основной фокус внимания все равно направлен на достижение конкретных целей, и мы благодарим наших коллег из банка ВТБ за поддержку. Одна из наших ключевых задач — развивать детско-юношеский спорт. Сюда входит развитие сети динамовских спортивных секций и клубов, создание качественной и современной инфраструктуры для занятий спортом. Отдельно хочется отметить, что мы также обращаем внимание на детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ведь многим из них профессиональные занятия спортом, вероятно, помогут найти опору в жизни или даже обрести профессию», — рассказал Анатолий Гулевский, председатель Общества «Динамо».



Справка

Спортивное общество «Динамо» было создано почти сто лет назад – в 1923 году. Сегодня Общество «Динамо» является добровольным объединением и действует на всей территории Российской Федерации. В ведении Общества находится более 200 спортивных объектов, на регулярной и бесплатной основе действует более 1 000 спортивных секций и детско-юношеских спортивных школ. В национальных первенствах России в игровых видах спорта под брендом «Динамо» выступает свыше 60 команд. Ежегодно Общество «Динамо» проводит более 100 всероссийских спортивных соревнований. Свыше 230 тысяч детей и подростков занимаются в динамовских спортивных секциях и профильных клубах, а более 300 тысяч ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях под эгидой «Динамо».