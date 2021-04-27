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Райффайзенбанк: большинству россиян для открытия малого бизнеса нужно до 1 млн рублей

Чтобы открыть малый бизнес нужно до 1 млн рублей в России, показало исследование Райффайзенбанка «Дело за малым: почему россияне боятся открывать свой бизнес». При этом многие готовы стартовать проект, имея до 100 тыс. рублей. А главным источником стартового капитала россияне назвали сбережения и кредиты.

Каждый пятый россиянин, желающий открыть свое дело, на старте планирует вложить 100–300 тыс. рублей. Почти 40% опрошенных рассчитывают на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей. Есть и те, кому достаточно 100 тыс. рублей или меньше.

 

Источник: опрос Райффайзенбанка
Источник: опрос Райффайзенбанка

 

Проще всего начать бизнес в Калининграде — здесь каждый второй респондент заявил, что для начала ему нужно не больше 100 тыс. рублей. Также с небольшим стартовым капиталом можно работать в Перми.

Дороже всего открыть свое дело в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах россияне рассчитывают стартовать в бизнесе не менее с 1 млн рублей, а лучше вложить до 3 млн рублей. А более 20% краснодарцев считают, что в их городе начальный капитал должен быть более 3 млн рублей.

При этом главный источник стартового капитала предпринимателя — его собственные сбережения и кредит в банке. К помощи партнеров, родственников или друзей готовы прибегнуть только 15% потенциальных предпринимателей.

 

Источник: опрос Райффайзенбанка
Источник: опрос Райффайзенбанка

 

«Не всегда для старта проекта нужны большие ресурсы. Всегда стоит убедиться, работает ли бизнес-модель и насколько активными могут быть продажи, а для этого важно не делать больших вложений на первом этапе, — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Привлекать кредит на старте не всегда целесообразно. А для работающей модели бизнеса — это хороший способ обеспечить развитие и рост. Для ИП процесс выдачи кредитов сейчас полностью цифровой — подписывать документы можно онлайн с помощью смс. Это позволяет экономить ресурсы и делает процесс общения с банком проще».

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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