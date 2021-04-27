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Сбер и Аналитический центр провели тренинги для федеральных чиновников

Офис agile-трансформации Сбера совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации провели обучение более 250 руководителей федеральных органов исполнительной власти на тему современных гибких подходов управления проектами.

Обучение прошло в формате однодневных тренингов. Слушатели получили основные знания о гибких методологиях и удобных инструментах планирования проектной деятельности: как сформулировать видение и структуру продукта или сервиса, как определить его цели, распределить роли в командах, структурировать потребности, приоритизировать задачи, настроить процессы для эффективной работы команд. Участники обучения подтвердили, что эти знания и навыки помогут значительно улучшить повседневную работу.

Дмитрий Годунов, первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ:

– Мы в Аналитическом центре изучали разные подходы к проектному управлению и построению организаций и пришли к выводу, что Agile — это наиболее актуальный механизм. Сбер провёл серьёзную работу и за несколько лет реализовал самую крупную agile-трансформацию в мире. Опыт, накопленный командой Сбера, соответствует масштабу задач государственного уровня, системному подходу и необходимой точности действий.

Ксения Яшина, старший управляющий директор, директор Управления офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений:

– Сегодня мы видим, как происходит цифровая трансформация госаппарата. Создана экспертно-аналитическая цифровая платформа, которая способна в режиме реального времени поддерживать реализацию приоритетных задач в масштабе всей страны. В этом контексте сотрудничество Сбера и Аналитического центра открывает возможности для применения опыта и знаний, накопленных в процессе agile-трансформации Сбера, в сфере B2G.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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