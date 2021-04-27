Сбер и Аналитический центр провели тренинги для федеральных чиновников

Офис agile-трансформации Сбера совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации провели обучение более 250 руководителей федеральных органов исполнительной власти на тему современных гибких подходов управления проектами.

Обучение прошло в формате однодневных тренингов. Слушатели получили основные знания о гибких методологиях и удобных инструментах планирования проектной деятельности: как сформулировать видение и структуру продукта или сервиса, как определить его цели, распределить роли в командах, структурировать потребности, приоритизировать задачи, настроить процессы для эффективной работы команд. Участники обучения подтвердили, что эти знания и навыки помогут значительно улучшить повседневную работу.

Дмитрий Годунов, первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ: