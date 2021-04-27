В Москве обсудили будущее торговых центров

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SberCIB выступил стратегическим партнёром конгресса управляющих ТЦ «Будущее торговых центров», который прошел 22-23 апреля в Москве. Участники конференции обсудили стратегические вопросы трансформации отрасли в кризисный период, рассмотрели наиболее интересные кейсы по развитию ТЦ в Москве и регионах, обозначили векторы развития и профессионального роста.
В качестве эксперта на площадке конференции выступил управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Сбера Джеймс Корриган. В своём выступлении он отметил, что в 2020 году влияние на отрасль оказали сразу несколько факторов: ограничения деятельности ТЦ из-за пандемии коронавируса и связанное с ними снижение посещаемости, принятие закона, позволяющего арендатору, субъекту МСП из перечня наиболее пострадавших отраслей, расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без взимания штрафов, снижение базовых арендных ставок на 15% и средний рост вакансий на 2-3%, а также превышающий прогнозные значения рост сегмента e-commerce под влиянием короновирусных ограничений.
Также в конгрессе принял участие вице-президент Сбера Станислав Карташов. Во время своего выступления на тему «Борьба за клиента: как Big Data помогает найти зоны роста для торговых центров» Станислав представил возможности нефинансового продукта «Аналитика ТЦ» от СберАналитики.
По словам Станислава, анализ фактического финансового поведения посетителей ТЦ c применением современных методов обработки больших данных позволяет точно описать и сегментировать целевую аудиторию и ее потребности. Для управляющих и собственников ТЦ аналитика открывает новые горизонты по увеличению трафика ТЦ, расширению зоны охвата и выстраиванию арендной и бизнес-стратегии.
По мнению экспертов перспективы торговой недвижимости будут значительно зависеть от эпидемиологической обстановки в 2021 году. Пока ожидается восстановление посещаемости до уровня 80%-85% от значений до пандемии. Фактор снижения посещаемости будет частично компенсирован большим средним чеком: покупатели станут посещать ТЦ реже, но за один поход будут приобретать больше товаров. Опросы показывают, что люди стали реже ходить в ТЦ прежде всего из-за опасности заражения и финансовых трудностей — это временные факторы, не связанные с долгосрочными изменениями потребительских привычек. А вот ускоренное развитие e-commerce — долгосрочный фактор и может привести к переориентации ТЦ на сегменты, требующие физического присутствия: общепит, косметика, развлечения, досуг и спорт. Также всё более популярными становятся магазины у дома в формате районных ТЦ.
Джеймс Корриган, управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Сбера:
– Когда клиенты Сбера попали в непростую ситуацию в период пандемии, мы оперативно оказали поддержку, своевременно запустив собственную программу реструктуризации задолженности. Так, на конец 2020 года банк реструктурировал задолженность предприятий коммерческой недвижимости на 1,1 трлн рублей, 790 млрд рублей из которых приходится на сегмент торговой недвижимости. Также мы предлагаем клиентам наши нефинансовые продукты и сервисы. Пандемия поставила вопрос о необходимости трансформаций в сегменте ТЦ, включая внедрение цифровых инициатив. Решения от Экосистемы Сбера позволяют на базе больших данных исследовать потребности посетителей, принимать решения об оптимизации пула арендаторов и вырабатывать оптимальную концепцию развития бизнеса.