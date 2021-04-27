В Москве обсудили будущее торговых центров

SberCIB выступил стратегическим партнёром конгресса управляющих ТЦ «Будущее торговых центров», который прошел 22-23 апреля в Москве. Участники конференции обсудили стратегические вопросы трансформации отрасли в кризисный период, рассмотрели наиболее интересные кейсы по развитию ТЦ в Москве и регионах, обозначили векторы развития и профессионального роста.

В качестве эксперта на площадке конференции выступил управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Сбера Джеймс Корриган. В своём выступлении он отметил, что в 2020 году влияние на отрасль оказали сразу несколько факторов: ограничения деятельности ТЦ из-за пандемии коронавируса и связанное с ними снижение посещаемости, принятие закона, позволяющего арендатору, субъекту МСП из перечня наиболее пострадавших отраслей, расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без взимания штрафов, снижение базовых арендных ставок на 15% и средний рост вакансий на 2-3%, а также превышающий прогнозные значения рост сегмента e-commerce под влиянием короновирусных ограничений.

Также в конгрессе принял участие вице-президент Сбера Станислав Карташов. Во время своего выступления на тему «Борьба за клиента: как Big Data помогает найти зоны роста для торговых центров» Станислав представил возможности нефинансового продукта «Аналитика ТЦ» от СберАналитики.

По словам Станислава, анализ фактического финансового поведения посетителей ТЦ c применением современных методов обработки больших данных позволяет точно описать и сегментировать целевую аудиторию и ее потребности. Для управляющих и собственников ТЦ аналитика открывает новые горизонты по увеличению трафика ТЦ, расширению зоны охвата и выстраиванию арендной и бизнес-стратегии.

По мнению экспертов перспективы торговой недвижимости будут значительно зависеть от эпидемиологической обстановки в 2021 году. Пока ожидается восстановление посещаемости до уровня 80%-85% от значений до пандемии. Фактор снижения посещаемости будет частично компенсирован большим средним чеком: покупатели станут посещать ТЦ реже, но за один поход будут приобретать больше товаров. Опросы показывают, что люди стали реже ходить в ТЦ прежде всего из-за опасности заражения и финансовых трудностей — это временные факторы, не связанные с долгосрочными изменениями потребительских привычек. А вот ускоренное развитие e-commerce — долгосрочный фактор и может привести к переориентации ТЦ на сегменты, требующие физического присутствия: общепит, косметика, развлечения, досуг и спорт. Также всё более популярными становятся магазины у дома в формате районных ТЦ.

Джеймс Корриган, управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Сбера: