Альфа-Банк открыл в Иркутске первый и самый восточный в стране phygital-офис

Офис выполнен в новой концепции, что отражено в самом названии: рhygital – от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы. Отделение будущего в настоящем находится по адресу: ул. Ленина, 25.

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Иркутске.

Внутри пространства свободная планировка, большие окна и удобная мягкая мебель, все это упрощает общение сотрудника с клиентом. Здесь нет привычных стоек и зала ожидания. Клиент выбирает комфортное место для общения с финансовым консультантом, который сам к нему подойдёт. Кстати, посетитель тоже будет знать, с каким сотрудником будет общаться, потому что получит на мобильное приложение его фотографию.

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Иркутске.

Основной акцент в phygital-офисе Альфа-Банка сделан на быстрое технологичное обслуживание. Например, в офисе нет ни одного стационарного компьютера – все сотрудники используют легкие ноутбуки или планшеты, где установлено единое приложение, имеющее все необходимые данные о каждом клиенте банка, и с помощью которого можно получить абсолютно все услуги.

«Альфа-Банк стал первым банком, сделавшим ставку на развитие сети phygital-офисов. Ориентация на онлайн, которой придерживались кредитные учреждения в 2020 году, отчетливо выявила дефицит человеческого общения. А ведь именно оно повышает степень доверия банку. Клиенты при личном общении с сотрудником чувствует большую заинтересованность и ответственность банка в работе с ним», – отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Иркутске.

Кроме того, как рассказала Ольга Беспечная, в таком офисе совсем не используется бумага – все документы в рhygital-офисе подписываются и хранятся в смартфоне. За год экономия бумаги составляет до 10 тонн.

«Мы не просто меняем дизайн, мы меняем концепцию обслуживания клиентов в банке. Альфа-банк – это банк инноваций, технологий, и мы как новаторы создаём сейчас новый клиентский опыт. Уверен, что в этот офис будут приходить не только клиенты нашего банка, а приведут сюда своих знакомых и родственников, чтобы они смогли увидеть формат будущего в работе банков, и что это уже есть в Иркутске», - сказал на открытии офиса дивизионный руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Сергей Валяев.

Трансформация сети отделений Альфа-Банка по модели phygital стартовала в прошлом году. Для этого банк изучил десяток разных мировых концепций и опыт крупных компаний. Было проведено около 50 фокус-групп, чтобы выяснить возможную реакцию клиентов.

По итогу реализации проекта в 2020-2021 году клиенты банка высоко оценили новый формат, как итог, банк отмечает рост клиентской базы на 2,5 млн. в 2021 году по сравнению с 2020 г.