В галерее Виктора Бронштейна состоится открытая встреча с детским писателем Анной Масленниковой

Анна Масленникова – детский писатель и преподаватель, организатор праздника чтения «День Ч». Она создает и иллюстрирует книги, проводит творческие мастер-классы и писательские курсы, сообщают в пресс-службе галереи.

«Как рождаются сказки?» – камерная встреча для детей и их родителей. В непринужденном формате Анна поделится секретами создания интересных сюжетов, расскажет о волшебных персонажах и прочтет вслух сказки. Каждый сможет почувствовать себя писателем – пофантазировать, помечтать и придумать свою удивительную историю.

– Каждый из нас – немного сказочник. Нужно только включить секретную кнопку и посмотреть на привычные вещи глазами волшебника. Именно этим займемся на встрече – пофантазируем, посочиняем, увидим чудесное в обыденном, обменяемся идеями и вдохновением, – рассказала Анна.

В формате встречи пройдет презентация книг автора: «Сказка о полярном лётчике пингвине Валере и его наставнике медведе Михалыче» и «Славик – слон-невидимка», ставшая лучшей книгой 2020 года в Иркутской области по версии международного фестиваля «КНИГАМАРТ».