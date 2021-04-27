В галерее Виктора Бронштейна состоится открытая встреча с детским писателем Анной Масленниковой

Анна Масленникова – детский писатель и преподаватель, организатор праздника чтения «День Ч». Она создает и иллюстрирует книги, проводит творческие мастер-классы и писательские курсы, сообщают в пресс-службе галереи.
«Как рождаются сказки?» – камерная встреча для детей и их родителей. В непринужденном формате Анна поделится секретами создания интересных сюжетов, расскажет о волшебных персонажах и прочтет вслух сказки. Каждый сможет почувствовать себя писателем – пофантазировать, помечтать и придумать свою удивительную историю.
– Каждый из нас – немного сказочник. Нужно только включить секретную кнопку и посмотреть на привычные вещи глазами волшебника. Именно этим займемся на встрече – пофантазируем, посочиняем, увидим чудесное в обыденном, обменяемся идеями и вдохновением, – рассказала Анна.
В формате встречи пройдет презентация книг автора: «Сказка о полярном лётчике пингвине Валере и его наставнике медведе Михалыче» и «Славик – слон-невидимка», ставшая лучшей книгой 2020 года в Иркутской области по версии международного фестиваля «КНИГАМАРТ».
- Начало в 18:30.
- Вход свободный по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30.
- Продолжительность – 1 час.
- Встреча пройдет в корнере сувенирного магазина галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.