Представители РУСАЛа презентовали проект экологической перестройки БрАЗа

Глобальные изменения ждут четыре завода компании в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке, технология производства алюминия на которых устарела, сообщают в пресс-службе мэрии Братска.

Несколько лет назад новые русаловские электролизёры успешно прошли испытания на Саяногорском заводе. И вот наступило время серьёзной перестройки сибирских алюминиевых гигантов.

Сейчас на БрАЗе работают порядка двух с половиной тысяч электролизёров Содерберга. Они установлены в 25 корпусах электролиза – по 90 в каждом.

Значительную часть действующих корпусов демонтируют. На их месте возведут новые корпуса с новыми электролизёрами РА-550. Так как РА-550 значительно мощнее и больше нынешних электролизёров БрАЗа, их потребуется в разы меньше – 352 против свыше одной тысячи. Соответственно, будет меньше и новых корпусов – всего два. Располагаться они будут не по направлению с севера на юг, как сейчас, а с запада на восток. Рядом построят другие необходимые производственные сооружения (газоочистки, литейное отделение, склады и т. д.).

Половина завода станет совсем другой.

Фактически появится новое высокотехнологичное предприятие. Вот поэтому, говоря о проекте, неверно употреблять слово «модернизация». Речь идёт о полноценной перестройке: на месте прежних цехов воздвигнут абсолютно другие.

Показатели новых мощностей – впечатляющие. Выбросы наиболее вредного бензапирена составят 0%, фтористых соединений – сократятся в 10 раз. Расход электроэнергии снизится на 18%. Всего новые корпуса будут производить 535 тыс. тонн алюминия в год. Общие инвестиции в проект составят 1,4 млрд долларов. Суммарный объем производства крылатого металла на БрАЗе останется на прежнем уровне – чуть более 1 млн тонн в год. Сейчас идут проектные работы, а само строительство планируется начать в 2023 году.

На остальной части завода продолжат реализацию программы «Экология».

В частности, будет по-прежнему идти начатая несколько лет назад работа по экологическому совершенствованию действующей технологии, получившая название «Экологический Содерберг».