Названы десять HR-трендов 2021 года

Состояние рынка труда в марте 2020 – феврале 2021 года провели Работа.ру и СберИндекс.

Смена профессии и быстрый онбординг

В мире: Во многих сферах с начала пандемии наблюдается активное сокращение сотрудников. Во всём мире сильно пострадали такие отрасли, как ресторанная сфера, гостиничное хозяйство, туризм и авиация. Потеря работы вынудила многих специалистов из этих областей сменить профессию, так как в своей прежней нише найти работу им стало затруднительно. Специалистам пришлось срочно изучать другие профессии и осваивать новые навыки (в том числе и цифровые). Для этого сейчас появляется всё больше возможностей: онлайн-курсы, вебинары, конференции и т. д. Адаптация новых сотрудников тоже всё чаще проходит при помощи цифровых инструментов. Компании используют при онбординге игровые форматы, которые успешно применяются в онлайн-обучении: опросы, тесты, задания, рейтинги и другие интерактивы.

В России: Тренд на смену карьерного трека не обошел стороной и Россию. Наш опрос показал, что в 2021 году планируют сменить профессию 47% россиян. Увеличивается и число работников, обучающихся по собственной инициативе, и количество работодателей, предоставляющих возможности обучения.

Подработка и проектная работа

В мире: В условиях нестабильной экономики компании чаще стали полагаться на временных специалистов и специалистов по проектам. Появляется всё больше объявлений о вакансиях, подпадающих под категории проектных, контрактных или внештатных, а сотрудников чаще нанимают точечно, под конкретную задачу. Для работодателей это возможность быстро оценить способности и потенциал работника, так как тот мотивирован сразу показать результаты. А сотрудник может рассчитывать на контракт в краткосрочной перспективе – если не понравится, сменить место работы удастся без особенных потрясений.

В России: Для россиян увеличилась значимость дополнительного заработка. 89% жителей страны хотели бы найти подработку. Кроме того, большинство респондентов (31%) хотели бы увеличить доход с помощью подработки на 30 – 50%.

Геймификация в массовом подборе

В мире: Чтобы сотрудники быстрее осваивались на рабочем месте, работодатели стали уделять больше внимания процессу онбординга и обучения. Это формирует у кандидатов правильное понимание рабочих процессов, что в будущем помогает им избежать возможного разочарования в работе. В условиях всеобщей удаленной работы этот тренд становится особенно важным. Компании делают процесс онбординга более увлекательным, чтобы создать у сотрудников чувство принадлежности. Это стратегически верное решение: опросы западных работодателей говорят о том, что удерживать сотрудников сложнее, чем нанимать. При этом, согласно исследованию Gallup, компании с наибольшим процентом вовлеченных работников демонстрируют более высокий – на 21% – уровень прибыльности. Компании с высоко вовлеченным персоналом также показывают лучшие – на 17% – результаты по производительности.

В России: Российские компании, которые сталкиваются с наймом большого объема, особенно – с наймом персонала в массовых профессиях, работают над ускорением адаптации новых сотрудников с элементами переквалификации. Например, Сбербанк создал отдельный сайт-игру для поиска сотрудников – «Сбербанк талантов». Соискателям в зависимости от опыта предлагается попробовать себя в соответствующей роли, «устраиваясь» в отделение банка в Красной Поляне.

Развитие цифровых компетенций

В мире: По данным WEF, опубликованных в Forbes, за прошедший год удаленная работа стала привычным форматом для компаний во всём мире. Поэтому вопрос о профессиональном развитии цифровых навыков у сотрудников стал еще актуальнее. Наиболее ценными специалистами на рынке труда стали те, кто быстрее других может овладеть техническими и компьютерными навыками, способен оперативно осваивать новую информацию и применять ее на практике.

В России: Российским работодателям стоит чаще включать обучение сотрудников цифровой грамотности в систему альтернативных методов мотивации. Это не только поможет компаниям быстрее достигать своих бизнесцелей, но и укрепит лояльность работников. Мотивация через обучение и развитие – необходимое условие эффективного взаимодействия команды и организации.

Расширение digital-, ML-, AI-сервисов для HR

В мире: Коронавирус стал драйвером к цифровой трансформации, которая будет только набирать скорость. Команды найма стали чаще обращаться к автоматизированным системам. Они позволяют сэкономить время сотрудников и освободить их от рутинной работы. Интервью с HR-сотрудником всё чаще заменяют анкетирование и тесты. Новые технологии сканируют сопроводительные письма и даже разговоры в чате на предмет ключевых слов: их используют, чтобы определить, подходит ли кандидат для работы.

В России: В России рекрутеры начали активно пользоваться чат-ботами, проводить адаптацию новых сотрудников с помощью приложений в смартфоне, внедрять программы по автоматизации управления персоналом. Применение AI- и ML-инструментов помогает находить кандидатов, оценивать их с помощью тестов, собирать и сортировать информацию.

Гибридный формат работы и гиперлокальность

В мире: В 2021 году работа приобретет гибридный характер: вместо привычного офиса – домашние рабочие места и коворкинги, вместо совещаний – онлайнвстречи и чаты в мессенджерах. В ближайшем будущем этот тренд полностью преобразует привычные форматы работы. Сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько – удаленно. Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и пр., а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма.

В России: Дистанционная работа стала более привычным форматом и для россиян. 38% жителей России, которые в течение года попробовали работать удаленно, сказали, что готовы работать дистанционно всегда. Ограничительные меры повлияли и на рост гиперлокальности. Люди стали отдавать предпочтение работе ближе к дому. Согласно нашему исследованию, число жителей России, готовых к переезду, снижается. В январе – феврале 2021 года доля резюме соискателей, которые готовы переехать ради работы, составила 9% по всей России. Этот показатель на 6 п. п. ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1 п. п. ниже, чем в Q4 2020.

Data-driven в HR Data-driven – новый метод для принятия решений.

При минимизации ежедневных контактов с сотрудниками в офисе появилась необходимость сформулировать новые критерии для принятия решений и оценки удовлетворенности работой. Многие компании начали использовать data-driven не только для найма новых сотрудников и эпизодических опросов, а как основной инструмент для принятия решений.

Рост числа вакансий в онлайне

В мире: Продолжительная самоизоляция значительно увеличила количество вакансий в сфере e-commerce, в частности в foodtech. Согласно отчету венчурного фонда Fuel for Growth, за 2020 год объем инвестиций в foodtech вырос на 60%. В результате этого вырос спрос на складских рабочих, водителейдоставщиков, работников службы поддержки и курьеров. По данным LinkedIn, наем на эти должности вырос на 73% по сравнению с прошлым годом, и массовый персонал по-прежнему пользуется высоким спросом. Прямо сейчас на сайте открыто более 400 тысяч вакансий в e-commerce.

В России: Оборот российского foodtech-рынка вырос в два раза на фоне пандемии. В частности, Delivery Club в мае 2020 года преодолел рекордную отметку в 5,5 млн заказов и продолжает ежемесячно выполнять примерно такое же количество. В России также вырос спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики – в декабре 2020 года количество вакансий в этой отрасли увеличилось на 25%. Чаще всего искали водителей, грузчиков и комплектовщиков. А водитель, грузчик и курьер вошли в топ-10 специальностей по количеству запросов соискателей.

Перспективы развития IT и медицины

Разработка IT-решений для медицины и здравоохранения стала одним из самых востребованных направлений в мире. Пандемия заставила общество быть более внимательным к своему здоровью и больше полагаться на технологии. Главные тренды в этой области: телемедицина (оказание помощи в дистанционном формате), искусственный интеллект (помогает в диагностике, лечении и создании лекарств), интернет медицинских вещей (устройства, которые быстро собирают, анализируют и передают данные о здоровье). Также в мире увеличился спрос на услуги специалистов по психическому благополучию. Психологам пришлось начать или расширить онлайн-практику из-за ограничений, вызванных пандемией.

В России популярность профессии врача возросла, как и ее социальная значимость во время пандемии. По мнению россиян, медицина оказалась одной из самых перспективных сфер для успешной карьеры. Опрошенные также отметили, что набирает обороты и сфера IT в медицине: тысячи компаний по всему миру, в том числе и в России, активно внедряют AI в медицинские продукты. А в Минздраве РФ назвали новую перспективную профессию: аналитик медицинских данных.

Офисы и рабочие помещения

В будущем роль офисов изменится: из функциональных рабочих помещений они превратятся в пространства для коммуникаций и созидания. В них появятся специально оборудованные зоны для обсуждений и креатива, места для отдыха и сна и «гостевые» рабочие места. Офисы будут оборудованы так, чтобы из них было удобно выходить в Zoom: качественный свет, звук, фоны.