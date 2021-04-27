Как жители Иркутска и СФО проведут длинные майские праздники

Большинство планируют провести майские праздники дома.

В России дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими. Эксперты Авито опросили 10 000 россиян чтобы выяснить, где они собираются проводить майские праздники и какие планы строят на длинные выходные.

Некоторые участники опроса рассказали, что будут исследовать свой город или поедут в путешествие по России. Около 40% опрошенных собираются жарить шашлыки, 36% – смотреть фильмы и сериалы, а 7% респондентов сделали выбор в пользу осознанного отдыха и решили посвятить длинные праздники медитации.

Где и с кем россияне проведут майские праздники?

Большинство респондентов (42%) рассказали, что планируют провести майские праздники дома. Около 32% участников опроса решили отправиться на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России. Еще 7% опрошенных собираются поехать на юг страны. Всего 2% участников опроса решили провести майские праздники в пригородном отеле, еще 2% опрошенных планируют отправиться в поездку за границу. В Сибирском федеральном округе 48% респондентов решили на майские праздники остаться дома, на дачу поедут 28% участников опроса в округе, путешествовать по стране планируют 12% опрошенных, поехать на юг России – 4%. За границу в городе планирует ехать 2%, а в пригородном отеле отдохнут 1% респондентов.

Около 4% участников опроса также поделились и другими местами, где они будут проводить выходные: многие рассказали, что проведут майские праздники на работе, некоторые поедут в санатории и на турбазы. Есть и те, кто в майские праздники планирует исследовать свой город – гулять по паркам или открывать новые локации. Любители путешествий привели в примеры места, куда собираются поехать, среди них: Кавказ, Карелия, Горный Алтай, берег Охотского моря, город Бугульма в Татарстане и город Абаза в Хакасии.

Абсолютное большинство респондентов, а именно 73%, планируют провести майские праздники с семьей, 17% опрошенных – с любимым человеком. Около 15% участников опроса проведут праздники с друзьями, еще 6% – хотят в выходные побыть наедине с собой. Еще 2% опрошенных поделились, что проведут майские праздники с коллегами, с детьми и внуками, а также одни с домашними животными.

Какие планы на майские праздники у россиян в этом году?

Любители отдыха на природе в этом году строят разнообразные планы: 40% участников опроса на майских праздниках собираются соблюсти негласную «традицию» и жарить шашлыки на выходных, еще 32% хотят больше времени проводить на природе и гулять в парке. Приверженцы более активного времяпрепровождения собираются идти в поход с палатками – так ответили 4% участников опроса. В Сибирском федеральном округе жарить шашлыки на майских выходных планируют 38% опрошенных, гулять в парке – 27%, а в поход с палатками собираются 2% респондентов.

Около 36% участников опроса все выходные планируют просто смотреть фильмы и сериалы. Еще 14% опрошенных собираются в свое удовольствие кататься велосипеде, роликах или самокате. Около 7% респондентов рассказали, что хотят уделить время медитации и расслаблению. В Сибирском федеральном округе пассивно проводить время и смотреть сериалы собираются 38% опрошенных, 11% респондентов планируют кататься на велосипеде, самокате или роликах, а медитировать хотят 8% участников опроса.

Что россияне планируют делать на майских праздниках?

Довольно большая часть респондентов решила посвятить свое время полезным занятиям: 28% опрошенных хотят устроить генеральную уборку в квартире, 25% участников опроса планируют подготовить дачу к сезону и навести порядок в доме и на участке. 20% респондентов хотят заняться мытьем окон. Сажать рассаду на даче планируют 15% опрошенных. Около 6% участников опроса из России будут делать ремонт в квартире, а ремонтом дачи решили заняться 5% респондентов. Генеральную уборку в квартире решили провести 30% участников опроса в Сибирском федеральном округе, готовить дачу к сезону собираются 24% опрошенных, а мыть окна планируют 20%. Рассаду на майских выходных посадят 11% респондентов в округе, ремонтом в квартире собираются заняться 7% опрошенных, а отремонтировать дачу желают 4% респондентов.

Также 6% опрошенных рассказали и о других планах на майские праздники: некоторые планируют переехать в новую квартиру, студенты – готовиться к сессии, а спортивные фанаты - посетить на футбольный матч. Кто-то хочет заниматься творчеством или ходить на экскурсии, другие – играть в компьютерные игры. А некоторые решили провести майские выходные с пользой не только для себя, но и для других – посетить приют для животных в качестве волонтера.

Что россияне планируют приобрести для отличных выходных?

Большинство респондентов (21%) хотят купить к майским выходным стройматериалы для ремонта, еще 15% планируют приобрести рассаду на участок. За прошедший месяц спрос на стройматериалы на Авито вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рассаду искали на 36% чаще в целом по России. В Иркутске интересоваться стройматериалами стали на 51% активнее, чем в прошлом году, а рассада стала на 5% востребованнее.

Садовые инструменты к праздничным выходным планируют купить 11% опрошенных. Интересоваться ими россияне стали на 14% активнее, чем в прошлом году. Спрос на садовый инвентарь в Иркутске вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. В этом году россияне также могут поучаствовать в Весенней распродаже на Авито, которая продлится до 10 мая включительно, а стоимость доставки товаров, заявленных в ней, составит всего 1 рубль.

12% респондентов-любителей вылазок на природу планируют купить наборы для пикника. Походные товары хотят приобрести 10% опрошенных, палатку – 8%, а гитарой для песен у костра планируют обзавестись еще 5% респондентов. Наборы для пикника этой весной на Авито стали искать в 2,2 раза больше россиян, походные стулья и столы заинтересовали в 2,4 раза больше пользователей. Палатки стали востребованнее в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а гитары на сайте этой весной ищут на 21% чаще. В Иркутске пользователи Авито искали наборы для пикника в 6,4 раза чаще, чем в прошлом году. Спрос на палатки в городе вырос в 2,2 раза, а гитары стали популярнее на 26%, по сравнению с прошлым годом.

Любители активного отдыха собираются покупать различный спортинвентарь: 12% планируют приобрести велосипед, по 7% респондентов – самокат или волейбольный мяч. Спрос на велосипеды в прошедшем месяце вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, самокаты стали интересовать пользователей Авито на 91% больше, а волейбольные мячи стали на 72% востребованнее. Около 6% участников опроса из России хотят приобрести набор для бадминтона, коврик для йоги собираются купить 5% опрошенных, а еще 4% респондентов планируют в ближайшее время приобрести ролики. Бадминтон в прошедшем месяце на сайте искали на 6% чаще, чем в прошлом году, а спрос на ролики вырос на 75%. В Иркутске ролики стали востребованнее в 2,1 раза, чем в прошлом году.

Что россияне планируют покупать к майским праздникам?

Еще 11% респондентов хотят приобрести для своего участка садовые качели. Садовую мебель планируют купить 10% опрошенных. Спрос на садовые качели в этом году вырос на 85% по сравнению с прошлым годом, садовыми скамьями россияне интересовались на 61% больше, чем в прошлом году, кресла искали на 52% активнее, а садовые фигуры – на 69% чаще. Еще 8% опрошенных из России планируют купить мангал, а 6% участников опроса мечтают поставить во дворе батут. Интересоваться мангалами этой весной в преддверии майских праздников россияне стали в 3 раза активнее, а батуты стали на 5% востребованнее. В Иркутске мангалы этой весной искали в 7,4 раз активнее, а спрос на батуты вырос на 66% по сравнению с прошлым годом.

17% респондентов поделились другими желаниями относительно предстоящих покупок. Многие собираются покупать мясо для шашлыков и продукты для праздничного стола. Для дачного отдыха респонденты хотят купить шезлонги, гамаки, настольные игры, игровую приставку и подписку на Netflix. Многие также планируют к майским праздникам обновить гардероб и купить подарки семье и друзьям. Творческие натуры запланировали в числе покупок музыкальные инструменты и картины по номерам.