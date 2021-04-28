BAIKALSEA Company завершила первую часть эксперимента по обязательной маркировке питьевой упакованной воды

Центр Развития Перспективных Технологий (ЦРПТ) и BAIKALSEA Company завершили первую часть эксперимента по обязательной маркировке питьевой упакованной воды, который проходит в России с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года.

На производстве компании в г. Иркутск было выпущено в оборот более 160 тыс. промаркированных специальным кодом бутылок природной глубинной воды «BAIKAL430» и минеральной воды «Иркутская». Смысл эксперимента заключался в проверке работы оборудования, наносящего код маркировки на каждую бутылку на линии и последующее считывание данных о произведенной продукции.

«Внедрение маркировки – это естественный процесс, который даст те результаты, которые ожидает потребитель. Это – именно гарантия подлинности продукции и, как следствие – качества. Конечно, повышение конкуренции, в том числе нагрузка предприятия из-за необходимости дополнительных инвестиций это – негативный момент, однако для обеспечения безопасности потребителей необходимо нести эти затраты. В перспективе данные о движении всей продукции компании могут помочь в анализе продаж и взаимодействии с партнерами, в том числе с торговыми сетями», – говорит директор по производству Вячеслав Булатов.

СПРАВКА

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) – производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.

Система «Честный знак» – маркировка, которая к 2024 году станет обязательной для всех производителей, полностью охватит российский рынок и позволит создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров.