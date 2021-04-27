Каким видят свой город устькутяне

Внешний облик города и развитие туризма – самые желаемые, по мнению горожан, направления развития. 70% жителей готовы участвовать в новых городских проектах, сообщает Ассоциация «Русский лес».

Главные мечты самого длинного малого города России (протяженность Усть-Кута – 42 км) сосредоточены вокруг темы внешнего облика города: дороги, благоустройство, парки, тротуары, площадки, уборка улиц и т.п. При этом в городе фактически отсутствует современные примеры архитектуры, дизайна, арта, и запрос на появление чего-то принципиально нового сильнее, чем восстановление старого и традиционного.

Среди трех самых востребованных направлений для новых проектов, помимо благоустройства, устькутяне выделили туризм, экологию и современные технологии. Большинство устькутян (70%) готовы помогать в реализации новых городских проектов, при этом важна не только их тематика, но и репутация и мотивация организаторов новых инициатив. 2% опрошенных хотели бы реализовать свой собственный проект.

Идеи для таких новых городских проектов высказали 47 жителей – они поделились своими мыслями и наработками, став участниками акции «Идеи проектов для Усть-Кута».

Среди предложений: организация системы сбора и утилизации вторсырья, воссоздание исторического Усть-Кутского Острога, реконструкция набережной, круглогодичный кемпинг на Лене, проект “Baby music” - инструментальная музыка для малышей 0+, озеленение крыш домов, городская танцплощадка, говорящие светофоры, создание арт-качелей и другие идеи. Примечательно, что 41% авторов идей готовы сами стать лидерами реализации предложенных инициатив при поддержке окружающих.

В рамках дальнейшего развития проекта создания в Усть-Куте третьего места организаторы планируют не только помогать городским сообществам и активистам развивать собственное современное пространство, но и поддерживать городские проекты различных направленностей, которые готовы привлекать федеральные ресурсы в Усть-Кут. Партнером проекта выступает Верхенеленское речное пароходство.

Создание третьего места в Усть-Куте – часть масштабной программы городского развития, инициированной в городе Ассоциацией «Русский Лес» и Иркутской нефтяной компанией (ИНК). В рамках этой программы Усть-Кут принимает участие во Всероссийском конкурсе Лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства вокруг ДК «Речники». Над конкурсной заявкой работает команда архитекторов Агентства развития территорий «Градостроительная школа».