Дом быта в Иркутске продадут за 255 млн рублей

Эксплуатацию здания запретили в 2016 году.

Горадминистрация выставит на продажу 93 нежилых помещения одним лотом. Общая площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров, из которых площадь мест общего пользования 1,4 тысячи квадратных метров, площадь подвала – 1,13 тысячи квадратных метров, сообщает ИА Ирсити со ссылкой на слова зампреда комитета по управлению муниципальным имущественном Анны Константиновой.

Предполагается, что помещения будут проданы за 255 миллионов рублей.

«Включение в прогнозный план обусловлено неудовлетворительным состоянием объектов, необходимости проведения реконструкции здания, устранений нарушений требований пожарной безопасности, а также с целью получения дополнительных доходов в бюджет города Иркутска от продажи указанного имущества», – отметил Константинова.

Ранее сообщалось, что на его базе прорабатывается вариант создания бесплатного современного детского центра. На слушаниях 29 мая 2020 года депутат думы Иркутска Сергей Юдин поинтересовался, не разумнее ли будет снести Дом быта, участок выставить на торги и затем построить там здания, «восстанавливающие исторический архитектурный облик улицы».