В Иркутской области выдали на 40% больше кредитов, чем годом ранее

Если в первом квартале 2020 года выдали 84 051 кредит, то к 2021 году это число выросло до 117 476.
По данным 3 000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 квартале 2021 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 6,00 млн. единиц. Это на 27,3% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в 1 квартале 2020 года - 4,71 млн ед.) и на 7,5% больше – чем в предыдущем квартале (в 4 квартале 2020 года - 5,58 млн ед.).
При этом в марте 2021 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,19 млн ед. или на 16,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2021 года – 1,88 млн ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте текущего было выдано на 33,5% больше микрозаймов (в марте 2020 года – 1,64 млн ед.).
Необходимо также отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по микрозаймам в марте 2021 года составило 493 балла, сократившись за год на 5 баллов (в марте 2020 года – 498 баллов) (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).
«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Стоит отметить, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в первые месяцы 2021 года она составляла около 75% от общего числа заявок. При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года, в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется».
В 1 квартале 2021 года наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ было выдано в:
- Москве (287,3 тыс. ед.),
- Московской обл. (257,5 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (222,3 тыс. ед.),
- Свердловской обл. (207,6 тыс. ед.),
- Республике Башкортостан (197,0 тыс. ед.).
При этом самую серьезную динамику роста числа выданных займов в 1 квартале 2021 года по сравнению с 1 кварталом прошлого года продемонстрировали:
- Ставропольский край (+61,7%),
- Республика Саха (Якутия) (+56,5%),
- Московская обл. (+51,1%),
- Москва (+45,1%),
- Ханты-Мансийский АО (+42,4%).
В то же время двумя единственными регионами в топ-30, в которых в 1 квартале 2021 года было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов стали Архангельская (-3,4%) и Белгородская (-3,3%) области.