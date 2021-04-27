В Иркутской области выдали на 40% больше кредитов, чем годом ранее

Если в первом квартале 2020 года выдали 84 051 кредит, то к 2021 году это число выросло до 117 476.

По данным 3 000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 квартале 2021 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 6,00 млн. единиц. Это на 27,3% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в 1 квартале 2020 года - 4,71 млн ед.) и на 7,5% больше – чем в предыдущем квартале (в 4 квартале 2020 года - 5,58 млн ед.).

При этом в марте 2021 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,19 млн ед. или на 16,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2021 года – 1,88 млн ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте текущего было выдано на 33,5% больше микрозаймов (в марте 2020 года – 1,64 млн ед.).

Необходимо также отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по микрозаймам в марте 2021 года составило 493 балла, сократившись за год на 5 баллов (в марте 2020 года – 498 баллов) (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Стоит отметить, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в первые месяцы 2021 года она составляла около 75% от общего числа заявок. При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года, в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется».

В 1 квартале 2021 года наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ было выдано в:

Москве (287,3 тыс. ед.),

Московской обл. (257,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (222,3 тыс. ед.),

Свердловской обл. (207,6 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (197,0 тыс. ед.).

При этом самую серьезную динамику роста числа выданных займов в 1 квартале 2021 года по сравнению с 1 кварталом прошлого года продемонстрировали:

Ставропольский край (+61,7%),

Республика Саха (Якутия) (+56,5%),

Московская обл. (+51,1%),

Москва (+45,1%),

Ханты-Мансийский АО (+42,4%).

В то же время двумя единственными регионами в топ-30, в которых в 1 квартале 2021 года было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов стали Архангельская (-3,4%) и Белгородская (-3,3%) области.