Банк «Приморье» сообщил о кешбэке за онлайн-покупки в Спортмастере для держателей карт «Мир» и «Мир Maestro»

Cash-back 15% за любую покупку на сайте или в мобильном приложении «Спортмастер» могут получить держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье». Cash-back распространяется на весь ассортимент спортивной сети — одежду, обувь, аксессуары, оборудование для тренировок и активного отдыха всей семьи.

Чтобы получить cash-back , необходимо зарегистрировать карту «Мир» или «Мир Maestro» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!»; оплачивать покупки зарегистрированной картой «Мир» в мобильном приложении Спортмастер или на сайте sportmaster.ru и получать cash-back 15%, но не более 1 500 рублей на одну карту за весь период акции. Акция действует с 22 апреля по 7 июля 2021 года.