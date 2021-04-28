Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету «Моя выгода»

С 26 апреля 2021 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» на 0,20 - 0,50 п.п. Максимальная ставка по счету возрастет до 5% годовых.

«Сейчас накопительный счет, выгодно сочетающий в себе возможности вклада и свободы действий, стал одним из самых востребованных сберегательных инструментов у наших клиентов. Объем средств, размещенных на таких счетах, в прошлом году вырос в 7 раз. В первом квартале текущего года рост остатков на накопительных счетах продолжился. По нашим ожиданиям, учитывая возможность гибкого управления счетом и стабильную доходность, интерес клиентов к накопительным счетам будет устойчивым наравне со срочными вкладами. Мы повышаем доходность по накопительному счету «Моя выгода» и он становится еще привлекательнее для клиентов», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

При первоначальном взносе устанавливается ставка 3,8% годовых, далее процентная ставка растет до 5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более.

Пополнять счет клиенты смогут быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банк и Мобильный банк на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.

Пользоваться счетом можно бессрочно, а также ежедневно пополнять и снимать средства. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.