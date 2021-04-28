Сбер стал многократным лауреатом премии Tagline Awards 2020–2021

Сбер завоевал 7 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград премии Tagline Awards 2020–2021. Tagline Awards — высшая российская премия в области интерактивных проектов и достижений в digital-сфере. Награда вручается ежегодно за лучшие инновационные и качественные проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных разработчиков, агентств и inhouse-команд.

Золотом удостоены проекты и сервисы:

· SberPay — инновационный способ оплаты через мобильное приложение СберБанк Онлайн в номинациях «Инновационный сервис» и «Лучший инновационный сервис»;

· ролик к Международному дню защиты детей в номинации «Лучшая кампания для финансовой/страховой организации»;

· Сбер в TikTok — в номинациях «Лучшие короткие видеоролики» и «Лучшее social media финансовой компании»;

· СберПро Медиа — в номинации «Лучшие корпоративные медиа»;

· ток-шоу «Бизнес на удалёнке» в номинации Performance Marketing.

Серебром отмечены:

· сервис бизнес-миссии онлайн на Bankofpartners.com в номинациях «Лучший интегрированный проект» и «Лучший международный интегрированный проект»;

· проект «Комплексное решение по работе с наличными» в номинации «Инновационные сервисы»;

· СберИндекс — в номинациях «Лучшее управление аудиторией и данными», «Лучший сайт финансовой компании» и «Лучший сайт за две недели»;

· дизайн сайта Sber.ru — в номинации «Лучший массовый сервис»;

· СберМаркет — в номинации «Лучшее использование programmatic-технологий»;

· Сбербанк — в номинации «Digital Client года».

Бронзу взяли:

· бесплатная подписка от Сбера и Okko «Когда мы дома» — в номинации «Лучшая кампания для искусства/культуры/развлечений» и в номинации «Из офлайна в онлайн», компания/креатив;

· «Третьяковка с…» — edutainment-проект Сбера, Третьяковской галереи и Okko и «Принимайте платежи по QR-коду» — в номинации «Лучшее видео»;

· идентификация по биометрии в Сбере — в номинации «Инновационные сервисы»;

· СберПро Медиа — в номинации «Лучший текст»;

· медиа для предпринимателей Сбер Бизнес Live — в номинации «Лучшие корпоративные медиа»;

· разработка развивающих видеороликов для школьников страны «Каникулы со Сбером» — в номинации «Лучшая HR-кампания»;

· реклама Сбера с deepfake-копией Жоржа Милославского — в номинации «Лучшая кампания для финансовой/страховой организации»;

· СберЗвук — в номинации «Лучший сайт сервиса»;

· «Далее» — перезапуск сайта мобильного оператора СберМобайл — в номинации «Лучший сайт телеком/IT/интернет-компании»;

· СБЕР ЕАПТЕКА — в номинации «Лучшее ретейл-приложение»;

· СберМобайл — в номинации «Лучшее приложение для телеком/IT/интернет-компании».