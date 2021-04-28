В Иркутской области ликвидирован лесной пожар на площади 12 га

Пожар был зарегистрирован в окрестностях Нижнеудинска на незакрепленной за арендаторами территории. Предварительная причина – вина местного населения. Возгорание ликвидировано на площади 12 га.

В тушении очага принимали участие пятеро сотрудников лесной охраны с помощью одной единицы специализированной техники.

Всего в этом году зарегистрирован девятый лесной пожар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество меньше на 157 случаев.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области