Сбер провёл квиз ко Дню Земли

В СберКвизе, который Сбер организовал в честь Дня Земли, участники могут проверить свои знания о нашей планете и экологии и узнать, как снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Как играть

Играть можно одному или в команде. Для этого нужно зайти на платформу sberiq.ru, создать свою команду и отправить ссылку-приглашение друзьям. Когда команда будет сформирована, игра начнётся. Если у участника нет своей команды, то нужно также дождаться других участников.

В квизе можно соревноваться с другими командами, отвечая на вопросы викторины. Всего в игре шесть туров, время одной игры — 15‒20 минут. Начать игру можно в любой момент.

Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления Сбербанка: