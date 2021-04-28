Новости

Сбер провёл квиз ко Дню Земли

В СберКвизе, который Сбер организовал в честь Дня Земли, участники могут проверить свои знания о нашей планете и экологии и узнать, как снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Как играть

Играть можно одному или в команде. Для этого нужно зайти на платформу sberiq.ru, создать свою команду и отправить ссылку-приглашение друзьям. Когда команда будет сформирована, игра начнётся. Если у участника нет своей команды, то нужно также дождаться других участников.

В квизе можно соревноваться с другими командами, отвечая на вопросы викторины. Всего в игре шесть туров, время одной игры — 15‒20 минут. Начать игру можно в любой момент.

Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– День Земли стал общечеловеческим символичным праздником любви и заботы о Земле. Отмечая его, мы демонстрируем ответственное отношение к окружающей среде. В этот день в разных уголках земного шара неравнодушные к экологическим проблемам люди проводят мероприятия, нацеленные на то, чтобы в мире стало больше чистоты и ответственного отношения к ресурсам. Специально к этому событию команда СберКвиз разработала модуль вопросов о нашей планете и экологии и приглашает всех принять участие в увлекательной викторине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании