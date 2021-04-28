Длинные майские «каникулы» поддержали внутренний туризм

С 19 по 25 апреля 2021 г. отмечен бурный рост спроса в категории «Отели в России» (+25,9% к уровню последних допандемийных недель). По мнению аналитиков СберИндекса, россияне начали активнее планировать отдых в начале мая в связи с дополнительными нерабочими днями. Общий объём трат, скорректированный на сезонность, остаётся на максимумах года. Расходы превысили на 5,1% уровень последних допандемийных недель (01.02−15.03 2020 г.). В номинальном значении потребительские траты росли с темпом +36,9% г/г. Некоторое сокращение расходов в секторе услуг (‒2,7% относительно базового периода против ‒1,1% неделей ранее), возможно, связано с погодным фактором.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 19 по 25 апреля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +36,9% г/г.

Изменение относительно средненедельных объёмов в период 01.02–15.03 2020 г. Потребительские расходы в период с 19 по 25 апреля 2021 г. были на 5,1% выше уровней последних допандемийных недель. Отмечается некоторое замедление спроса относительно предшествующей недели (‒0,4 п.п. к 12‒18 апреля), которое, судя по структуре трат, связано преимущественно с погодным фактором.

Несколько сократились расходы в сервисном сегменте (‒2,7% относительно базового периода против ‒1,1% неделей ранее) — главным образом из-за снижения трат в категории «Кафе, бары и рестораны» (‒17,5%). Как раз здесь могло сказаться похолодание.

Аналитики СберИндекса отмечают очень хорошую динамику в сегменте «Отели в России». Рост относительно базового периода достиг +25,9% против +13,7% неделей ранее. Очевидно, россияне начали активнее планировать отдых в начале мая в связи с дополнительными нерабочими днями.

В продовольственной рознице изменения несущественны (+5,6%), в непродовольственном сегменте заметно сократились траты в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» (+20,2% после +30,6% неделей ранее). Здесь, вероятно, тоже сказалась погода.

Индекс потребительской активности на прошедшей неделе чуть отступил от максимумов года и составил 73,5 пункта.

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жёсткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объёме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно вводится сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020‒15.03.2020).