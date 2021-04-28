Россия планомерно отказывается от доллара

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50% в четвертом квартале после многолетней кампании Кремля по снижению зависимости страны от активов США.

Наибольшее сокращение использования доллара произошло за счет торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро. Данные показывают, что доля единой валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов, до 36%. Многочисленные санкции и постоянные угрозы подтолкнули Россию к поиску способов изолировать свою экономику от вмешательства США. Центральный банк также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого накапливая золото и евро.

С США Россия торгует мало, поэтому санкционное давление Америки на Россию ограничено. Цели, озвученные несколько лет назад, были следующие: переход в торговле с Европой на евро, с Китаем — на евро и юань, со странами СНГ — на рубль. В принципе, можно было бы подумать и о вводе евразийской денежной единицы в рамках ЕАЭС, однако, всем ясно, что она будет похожа на российский рубль. А после девальвации 2014 года доверия к рублю достаточно слабое.

Так или иначе, но Россия добилась серьезных успехов в уходе от доллара. А ставка на монетарное золото в пандемию COVID-19 обеспечила значительный рост международных резервов. В момент войн, кризисов и эпидемий спрос на золото всегда растет. При этом монетарное золото хранится в России, и не может быть заморожено иностранными государствами в принципе. Доля американских облигаций в резервах Банка России составляет менее 1%, то есть Россия максимально застраховала себя от ареста активов.

При этом данный шаг, конечно, подорвет доверие к американскому суверенному долгу со стороны инвесторов, включая Японию и Китай. Отдельно следует отметить запуск российской платежной системы «МИР». И начало цикла повышения ставок Банком России. Последний шаг должен вернуть доверие к рублю, прежде всего, со стороны рядовых россиян. Конечно, действия России не способны подорвать статус доллара, как резервной валюты, но защищают Москву от западных санкций.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»