Закупочные цены на гречку повысились

Ростом цен уже обеспокоен Минпромторг, рассказали «Ведомостям» представители нескольких торговых сетей и поставщиков.

Он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, говорят двое из них. «Отдельно по ценам на крупы», уточнил представитель Минпромторга, запроса не было, но ведомство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости. Закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту», подтверждает коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов.

В «Командор» (крупнейший ритейлер в Восточной Сибири) также поступают предложения о повышении цены на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья (на 3–5%), говорит руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов. Впрочем, у ритейлера на складах пока есть товарный запас круп по старым ценам, поэтому сейчас каждое предупреждение о повышении цен он рассматривает индивидуально, ищет альтернативных поставщиков, а также пытается договориться о более низкой отпускной стоимости или о ее поэтапном повышении, уточняет Болотов.