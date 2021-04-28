Первую асфальтобетонную дорогу строят острове Ольхон

Специалисты приведут в нормативное состояние подъезд к посёлку Хужир, сообщают в администрации области.

Сейчас это грунтовый участок длиной пять километров. На остров уже доставлено всё необходимое для начала проведения работ, решён вопрос проживания специалистов подрядной организации. Начаты работы по устройству водопропускных труб. Далее будут проведены работы по устройству земляного полотна, укладка асфальтобетонной смеси, нанесение разметки, установка дорожных знаков и барьерных ограждений. Капитальный ремонт займёт два года.

Остров Ольхон является частью особо охраняемой природной территории, входит в Прибайкальский национальный парк.

Площади границ полосы отвода автомобильной дороги не хватает для организации ремонта дороги, так как для этого необходимо разместить тяжелую технику, оборудование, десятки тысяч тонн инертных материалов, строительные городки для проживания специалистов. Для капитального ремонта пятикилометрового участка всё необходимое размещается вблизи посёлка Хужир.

Земельный участок под строительные материалы был согласован с Министерством природных ресурсов Российской Федерации.