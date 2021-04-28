Сторож из Иркутской области выиграл 2 млн рублей

Он рассказал, как распорядился деньгами, сообщают в пресс-службе Столото.

По итогам 366-го тиража «Жилищной лотереи» счастливчик выиграл квартиру стоимостью 2 млн руб. Приз он оформил деньгами. Не так давно участник приобрел в ипотеку квартиру. Выигранных средств хватило, чтобы полностью покрыть обязательства перед банком, а также сделать ремонт.

Несмотря на новое жилье, победитель не оставил свой огород и остался жить в дачном домике. А квартиру, которую он выкупил на призовые деньги подарил сыну.

– Благодаря выигрышу, я смог осуществить свою мечту и помог детям. Теперь они живут в комфортной квартире. А у меня есть любимый домик в селе, поэтому остался там с женой. Ведем свое хозяйство и не жалуемся на жизнь. Все прекрасно, а с выигрышем стало еще лучше, – рассказывает победитель.