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Центробанк прогнозирует сокращение наличных денег в 2021 году

В прошлом году количество кэша в экономике резко выросло, на 2,8 трлн рублей, и составило 13,4 трлн, сообщают Известия.

«Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям. Это относится как к населению, так и к предприятиям», – пояснили Известиям в регуляторе.

В ЦБ ожидают, что в этом году произойдет постепенный возврат части наличных денег в банки.

Однако этот процесс может растянуться на несколько лет, предупредили в регуляторе. Сдерживать обращение кеша также будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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