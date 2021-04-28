Режим работы Почты России в майские праздники изменится

Уточнить график работы или найти ближайшее отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, сообщают в пресс-службе почты.
Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.
- 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в Иркутской области.
- 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.
- 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.
- 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.
- С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.