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Режим работы Почты России в майские праздники изменится

Уточнить график работы или найти ближайшее отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, сообщают в пресс-службе почты.

Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

  • 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в Иркутской области.  
  • 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.  
  • 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 
  • 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья. 
  • С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме. 

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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