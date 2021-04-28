Названа причина падения самолета в Иркутской области

Авария произошла 23 апреля. При крушении погибли два человека, сообщает ТАСС.

Эксперты в качестве основных причин крушения самодельного легкомоторного самолета называют ошибки пилотирования и неисправность. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«В качестве основных версий произошедшего следствием рассматриваются механическая неисправность техники и ошибка пилотирования. Установлены свидетели и очевидцы случившегося, с ними проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.

С места крушения специалисты изъяли образцы топлива, которым был заправлен самолет. Назначены химическое исследование и судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что днем 23 апреля в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области, примерно в 170 километрах от областного центра, при выполнении полета упал на землю самодельный легкомоторный самолет. В результате случившегося погибли двое мужчин, один из которых являлся пилотом и владельцем самостоятельно изготовленного воздушного транспорта. Предположительно, они совершали пробный полет, закончившийся трагедией.