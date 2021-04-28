«Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за первый квартал 2021 года

Торговая сеть «Слата» представила ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс Слата»*. В среднем, минимальный набор «Слаты» за первый квартал по цене оказался ниже набора Иркутскстата на 7%, – сообщает пресс-служба торговой сети «Слаты».

Так, в Иркутске минимальный набор продуктов за первый квартал, по данным Иркутскстата, составил 4 839,27 рубля, в Ангарске – 4 724,96, в Братске – 5 479,14 рубля. Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за тот же период: 4 528,80 рубля в Иркутске (93,58% от Иркутскстата), 4 420,57 рубля в Ангарске (93,56%), в Братске – 4 988,84 рубля (91,05%).

Рост цен на продукты питания привел к существенном росту стоимости продуктовой корзины: за первый квартал минимальный набор продуктов подорожал в Иркутске и Ангарске на 12%, в Братске – на 19%. Напомним, что в четвертом квартале стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» составляла: 4045,71 рубля в Иркутске, 3915,20 рубля в Ангарске, в Братске – 4185,1 рубля.

Минимальная корзина подорожала в первую очередь за счет роста цен на хлебобулочные и молочные изделия. Поставщики повысили цены в среднем на 3,1%, сообщили в «Слате». В сети подчеркнули, что повышение цен для конечного покупателя допускается только на основании заявленного повышения от производителей, т.е. процент повышения розничной цены равен проценту повышения, заявленному производителем.

«В свою очередь, сеть снижала цены на ряд молочных товаров за счет акций и управления запасами продукции. К примеру, снижения цены на творог удалось достигнуть по взаимной договоренности с поставщиком «Янта», и на сметану с компанией «Данон», - пояснила руководитель Департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

В первом квартале региональному ритейлеру приходилось сдерживать цены на сахар и растительное масло. При этом спрос на эти товары заметно вырос: на сахар в первом квартале 2021 года по отношению к аналогичном периоду прошлого года он увеличился на 15%, на подсолнечное масло – на 21%.

«Несмотря на сложившейся в России недостаток и, как следствие, сдерживание отгрузок от производителей сахара и масла растительного, нам удалось добиться бесперебойного обеспечения покупателей данным товаром. На основании соглашения цена на сахар в супермаркетах «Слата» – 50,59 руб. за кг., на масло подсолнечное рафинированное «Простой выбор» – 105,73 руб. за 0,87 л.», – сообщила Яна Абалымова.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.

«Индекс «Слата» - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.