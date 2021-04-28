Управляющий директор БрАЗа рассказал об объектах, которые РУСАЛ благоустроит в этом году

Работы по благоустройству Парка Металлургов будут завершены летом 2021 года. Об этом после презентации по перестройке Братского алюминиевого завода, которая прошла в администрации города, рассказал управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин.

– В прошлом году в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с пандемией коронавируса, работы были завершены не в полном объеме, – рассказал Евгений Зенкин. – Парк будет представлять собой современную многофункциональную зону культуры и отдыха, где каждый от мала до велика найдет для себя, чем заняться и как отдохнуть.

Проект реализуется в рамках Соглашения о социальном партнерстве между администрацией города и Братским алюминиевым заводом. На некогда заброшенной территории появились амфитеатр, новые аттракционы, необычные качели, игровые и спортивные зоны, велодорожки. Изменился ландшафт, стало больше зелени, фонарей, лавочек и урн.

– Обязательства по выполнению соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ПАО «РУСАЛ Братск» выполняет в полном объеме. Мы здесь живем, работаем, для нас это важно, - подчеркнул Евгений Зенкин.

Планируется продолжить работы на территории «Центра помощи и спасения», который в прошлом году был возведен на улице Курчатова по инициативе основателя компании Олега Дерипаска. Финансирование после переговоров с региональными властями взяла на себя компания РУСАЛ.

– Это очень важный объект для города. Более 550 человек на данный момент получили медицинскую помощь в этом учреждении. В этом году закончим благоустройство и озеленение территории госпиталя, - сообщил Евгений Зенкин.

На территории Центральной районной больницы при содействии РУСАЛа появится вертолетная площадка. Детские площадки, установленные компанией в 2019 году в трех округах Братска, будут доукомплектованы упругим покрытием и ограждениями.

Дальнейшее развитие ждет и базу отдыха «Простоквашино». Развитие популярного места отдыха горожан на берегу Курчатовского залива началось 5 лет назад. Там появились площадки для пляжного футбола и волейбола, приобретен спортинвентарь, построены новые здания кафе и проката инвентаря, установлены уличные тренажеры и детский игровой комплекс. Заасфальтирован проезд к «Простоквашино», построена баскетбольная площадка со специальным покрытием, веревочный городок. В этом году планируется благоустройство пляжной зоны.

Что касается проекта благоустройства пешеходной зоны улицы Крупской в рамках грантового конкурса ЦСП РУСАЛа, сейчас подрядчик приступает к созданию проектно-сметной документации. Вероятнее всего, работы на территории начнутся в 2022 году.