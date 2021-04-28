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Пациент больницы №8 в Иркутске взял заместителя главврача в заложники

Мужчина ворвался в кабинет и требовал выполнить все его условия, сообщает Комсомольская правда.

– Этот пациент постоянно доставляет врачам проблемы, – говорит доктор. – Приходит разбираться с медицинскими работниками, требует выписать дополнительные препараты. В этот раз ему, в частности, не понравилось, что ему сменили врача.

Чтобы как-то успокоить больного, врачам пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Позже к медицинским работникам пришел участковый. Его задача – провести с буяном «воспитательную работу».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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