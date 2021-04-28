Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что первую асфальтобетонную дорогу начали строить на острове Ольхон.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Планируется привести в нормативное состояние подъезд к поселку Хужир. Сейчас – это грунтовый участок длиной пять километров.

«На остров уже доставлено все необходимое для начала проведения работ, решен вопрос проживания специалистов подрядной организации. Начаты работы по устройству водопропускных труб. Далее будут проведены работы по устройству земляного полотна, укладка асфальтобетонной смеси, нанесение разметки, установка дорожных знаков и барьерных ограждений. Капитальный ремонт займет два года», – говорится в сообщении.

После строительства пятикилометрового участка асфальтом планируется покрыть всю дорогу. В следующем году начнется реконструкция 29,6 километра пути от парома до подъезда к поселку Хужир, затем – будет выполняться капитальный ремонт дороги в самом поселке Хужир, после – до села Харанцы и паромных переправ.

«Для реконструкции дорог, у которых нет населенных пунктов, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» оформило ограниченное право пользования – сервитут», – сообщило правительство.