Новости

«Иркутскэнергосбыт» присоединился к городскому образовательному проекту «Активное долголетие»

Специалисты компании начали проводить занятия для жителей областного центра старше 55 лет по использованию сервисов дистанционного обслуживания, сообщают в пресс-службе компании.

Занятия для иркутян проводятся в рамках курса «Бабушка онлайн». В этом году из-за эпидемиологической ситуации в группе обучается не более 15 человек в течение 2 месяцев. Лекции по проекту проводятся дважды в год: с марта по май и с октября по декабрь. На занятии первой группы специалисты рассказали слушателям о возможностях сервисов заочного обслуживания. С их помощью можно воспользоваться самыми популярными услугами:

  • передать показания,
  • сформировать Акт сверки взаиморасчетов,
  • направить документы онлайн,
  • вызвать специалиста,
  • получить консультацию,
  • подключить сервис по информированию,
  • выбрать способ получения счета на э. почту,
  • просмотреть и скачать единый платежный документ за 3 последних месяца,
  • управлять несколькими лицевыми счетами.

Специалисты компании рассказали о популярных дистанционных сервисах, которые легко освоить каждому человеку, к тому же они экономят время на решении коммунальных вопросов:

  • мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт», 
  • Viber-бот,
  • Личный кабинет на сайте компании.

Специалисты помогли каждому слушателю зарегистрироваться в этом сервисе и разъяснили как им пользоваться.

Александра Егорова, начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска: «Наши студенты осваивают дистанционные сервисы. Курс компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн» включает обучение Word, Excel, работа в сети Интернет, в том числе социальные сети. Мы с удовольствием поддержали инициативу энергетической компании. Понятно, в текущих условиях, связанных с коронавирусными с ограничениями, дистанционные сервисы приобретают большое значение».

Наталья Соковикова, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт»: «Иркутск – первый город в Приангарье, жители которого проходят подобное обучение. Мы готовы провести подобные занятия и для жителей других муниципальных образований Иркутской области».  

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании