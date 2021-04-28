«Иркутскэнергосбыт» присоединился к городскому образовательному проекту «Активное долголетие»

Специалисты компании начали проводить занятия для жителей областного центра старше 55 лет по использованию сервисов дистанционного обслуживания, сообщают в пресс-службе компании.

Занятия для иркутян проводятся в рамках курса «Бабушка онлайн». В этом году из-за эпидемиологической ситуации в группе обучается не более 15 человек в течение 2 месяцев. Лекции по проекту проводятся дважды в год: с марта по май и с октября по декабрь. На занятии первой группы специалисты рассказали слушателям о возможностях сервисов заочного обслуживания. С их помощью можно воспользоваться самыми популярными услугами:

передать показания,

сформировать Акт сверки взаиморасчетов,

направить документы онлайн,

вызвать специалиста,

получить консультацию,

подключить сервис по информированию,

выбрать способ получения счета на э. почту,

просмотреть и скачать единый платежный документ за 3 последних месяца,

управлять несколькими лицевыми счетами.

Специалисты компании рассказали о популярных дистанционных сервисах, которые легко освоить каждому человеку, к тому же они экономят время на решении коммунальных вопросов:

мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт»,

Viber-бот,

Личный кабинет на сайте компании.

Специалисты помогли каждому слушателю зарегистрироваться в этом сервисе и разъяснили как им пользоваться.

Александра Егорова, начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска: «Наши студенты осваивают дистанционные сервисы. Курс компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн» включает обучение Word, Excel, работа в сети Интернет, в том числе социальные сети. Мы с удовольствием поддержали инициативу энергетической компании. Понятно, в текущих условиях, связанных с коронавирусными с ограничениями, дистанционные сервисы приобретают большое значение».

Наталья Соковикова, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт»: «Иркутск – первый город в Приангарье, жители которого проходят подобное обучение. Мы готовы провести подобные занятия и для жителей других муниципальных образований Иркутской области».