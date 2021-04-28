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Житель Иркутской области перевел мошенникам свыше 3 млн рублей

В течение двух недель мужчину обманывали аферисты, используя распространенную схему мошенничества, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

На телефон заявителя поступил звонок, якобы от банковского работника, который интересовался, не отправлял ли клиент банка заявку на кредит. Узнав, что документы не оформлялись, позвонивший сообщил, вероятнее всего, в отношении него совершается мошенничество. При этом служба безопасности банка близка к тому, чтобы выйти на след аферистов. В дальнейшем с мужчиной связался псевдо-сотрудник правоохранительного ведомства, который попросил содействие в изобличении злоумышленников, строго следовать указаниям собеседников.

После полученного согласия, потерпевшему ежедневно звонили лжебанкиры и убеждали взять кредиты в нескольких банках. Мужчина оформил займы на сумму более 3 миллионов рублей, которые перечислил на различные счета.

Звонки от аферистов прекратились только после того, как заявитель ответил, что у него больше нет денег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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