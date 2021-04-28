Врачи больницы в Иркутске спасли ребенка, попавшего под цепь бензопилы

Команда врачей Ивано-Матренинской детской больницы спасла шестилетнего мальчика, попавшего под цепь бензопилы, сообщается на сайте медучреждения.

«Несчастный случай произошел 5 марта в Усольском районе. Вечером во дворе дома пилили дрова, рядом был мальчик – помогал складывать. В какой-то момент он подошел слишком близко и попал под взмах работающего инструмента», – отмечается в сообщении.

Родители сразу вызвали скорую, которая отвезла ребенка в усольскую больницу, где ему сделали перевязку, затем он был отправлен в иркутское медучреждение.

У мальчика была обширная рана правой половины лица, были повреждены лобная кость, кости лицевого скелета, глаз, нервы, мышцы, разорваны веки. Операция длилась более 6 часов. Несмотря на ее сложность, удалось сохранить жизнь мальчику, а также сохранить глаз и восстановить поврежденные части лица.

Ребенка ждут несколько этапов лечения и длительная реабилитация.