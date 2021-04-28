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Границы заказников Тофаларский и Красный Яр зарегистрировали в Росреестре

Теперь оказаться «случайным гостем» на этих особо охраняемых природных территориях практически невозможно, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Рассмотреть границы могут как туристы, так и собиратели дикоросов или охотники, все заинтересованные в сохранении природных богатств Прибайкалья люди. Достаточно открыть электронную версию Единого государственного реестра недвижимости. 

Современные данные о расположении данных ООПТ будут полезны жителям Иркутской области и Красноярского края: заказник «Тофаларский» (участок девственной природы в труднодоступной, преимущественно горной кедровой тайге) находится на границе этих субъектов. «Красный Яр» (создан для сохранения популяций косули, изюбря и лося) занимает земли Усть-Ордынского бурятского автономного округа в Прибайкалье.  Оба заказника обеспечены особым режимом охраны, за нарушение которого предусмотрены административная и уголовная ответственность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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