Новости

Математика, обществознание и физика стали самыми популярные предметы на ЕГЭ в Приангарье

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в 2021 году самыми популярными предметами, которые будут сдавать местные школьники в формате ЕГЭ, стали математика, обществознание и физика.

Математику сдадут в этом году 8,5 тысячи учеников, обществознание – 7,1 тысячи, физику – 2,8 тысячи детей. В числе популярных предметов также впервые оказалась информатика, которую нынче сдадут 2,4 тысячи выпускников: экзамен по этому предмету пройдет в новом формате – его сдадут на компьютерах. Всего сдавать ЕГЭ в текущем году будут 12,5 тысячи школьников.

25 мая – первый день сдачи государственного экзамена для выпускников 11-ых классов. Обязательным для сдачи является русский язык. Все остальные предметы – по выбору, их учащиеся смогут сдать с 31 мая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании