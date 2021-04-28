Иркутский госуниверситет поднялся на 14 позиций в международном рейтинге вузов

Иркутский государственный университет (ИГУ) поднялся на 14 позиций в международном рейтинге вузов Round University Ranking и разместился на 14-ой строчке, сообщает пресс-служба ИГУ.
«Улучшить свои позиции в общем рейтинге университету позволил значительный рост показателя с наибольшим весом – Иркутский госуниверситет вошел ТОП-20 российских вузов по качеству исследовательской работы», – говорится в сообщении.
Лучшими вузами мира по версии RUR стали университеты США: первое место – Гарвардский университет, второе место – Калифорнийский технологический институт, третье место – Стэнфордский университет. Среди российских вузов на первом месте МГУ им. М. В. Ломоносова, второй – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на третьем месте – Томский государственный университет.