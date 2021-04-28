Новости

Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

В мобильном банке для клиентов банка «Открытие» – владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей – появилось сразу несколько новых полезных функций, сообщают в компании.

Теперь клиенты из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки. Для перевода средств отправителю достаточно знать только номер карты получателя. Деньги также можно перевести с помощью интернет-банка «Бизнес-портал». При этом дополнительно подключать услугу не нужно – она доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе «Бизнес-карты». Статус перевода удобно отслеживать в ленте операций по карте.

Кроме того была усовершенствована функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 года.

Новый инструмент появился в Справочнике контрагентов. Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций, отражающая взаиморасчеты клиента с этой компанией. Такая опция существенно упрощает сверку операций и позволяет быстро найти необходимый платеж для повтора.

Для зарплатных клиентов в мобильном банке появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты. Это избавит компании МСБ от стандартных ежемесячных рутинных операций и позволит произвести плановые выплаты сотрудникам в несколько кликов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании