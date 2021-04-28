Пять долгостроев завершат в Иркутской области

27 апреля Иркутскую область посетил гендиректор «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» Константин Тимофеев. В программу посещения вошли объекты из «группы риска», по которым сроки завершения перенесены на шесть и более месяцев, сообщают в администрации области.

Это здания на улице Дыбовского, Сибирской, Сергеева, Седова, в переулке Советский и 6-й микрорайон ЖК «Эволюция». Затем текущую ситуацию в регионе обсудили на совместном совещании под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева.

– На сегодняшний день Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принято решение о завершении строительства пяти проблемных объектов. Финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального и областного бюджетов. По ещё 13 объектам региона требуется восстановить права 536 человек, – отметил Константин Тимофеев. – Два объекта находятся в зоне ответственности федерального фонда, по ним решение Наблюдательного совета будет принято во втором квартале 2021 года. 11 объектов должна достроить Иркутская область.

Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев отметил, что в отношении 11 объектов применят региональные механизмы восстановления прав граждан – без привлечения средств областного и федерального бюджетов. Это привлечение инвесторов, признание права собственности через суд, ввод объектов в эксплуатацию.