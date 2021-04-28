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Корпорация МСП поможет малому бизнесу выходить на внешние рынки

В рамках новой стратегии Корпорация МСП совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) будут искать потенциальных экспортеров из малого и среднего бизнеса, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Я упомянул и внешние рынки. Речь идет о новом для Корпорации направлении – экспорте МСП. Корпорация совместно с РЭЦ будет осуществлять проактивный поиск потенциальных МСП-экспортеров, «выращивать» их за счет программ акселерации, а также продвигать товары и услуги МСП-экспортеров с использованием механизмов e-commerce», – сказал он на открытом совете директоров Корпорации МСП, в ходе которого обсуждалась стратегия развития Корпорации до 2025 года.

Александр Исаевич рассказал, что в основу стратегии заложены такие принципы, как простота и доступность, автоматизация процессов на всех этапах, органичное встраивание новых инструментов в уже существующие бизнес-процессы, а также диалог.

Корпорация выделяет шесть ключевых направлений деятельности на следующие пять лет: финансовая поддержка МСП, развитие рынков сбыта, обеспечение МСП инфраструктурой поддержки в регионах, поддержка предпринимателей на старте и далее на всех этапах жизненного цикла, защита прав предпринимателей и диджитализация мер поддержки.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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