Спустя год после начала пандемии жители Иркутска изменили потребительские привычки

Они стали следить за скидками и делать ставку на качество товаров, планируют начать путешествовать не раньше чем через год, а также – откладывают крупные покупки «до лучших времен».

Спустя год после начала пандемии четверть иркутян покупают реже и стали больше следить за скидками, 20% покупают реже, но делают ставку на качество товаров, а почти 70% опрошенных отложили крупные покупки «до лучших времен». Об этом сообщает аналитический проект Tinkoff Data на основании всероссийского опроса 7 000 жителей крупных городов. При этом, по данным Tinkoff Index, потребительская активность иркутян за неделю с 18 по 24 апреля 2021 года выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным на 24 апреля, траты жителей Иркутска в супермаркетах за прошедшую неделю (с 18 по 24 апреля) увеличились на 48% по сравнению с аналогичной неделей 2020 года.

На вопрос о том, как изменились расходы, 26% респондентов ответили, что расходы не изменились, 19% остались в том же бюджете, но изменили категории трат, 24% тратят меньше и стремятся откладывать деньги, треть ответивших тратит больше, чем до пандемии.

Одна из причин увеличения расходов – рост цен. Так, по данным Росстата в среднем цены на товары, входящие в потребительскую корзину, по Иркутской области выросли на 10% с февраля 2020 по февраль 2021 года. При этом размер прожиточного минимума, по данным Росстата, за аналогичный период в среднем по Иркутской области с прошлого года увеличился на 6,8%.

По данным Росстата, за период с февраля 2020 года по февраль 2021 года, самый высокий рост показали картофель (+49%), сахар (+46,4%) и куриные яйца (+41,2%). Примерно на уровне допандемийных цен остались свинина (+2,4%) и сливочное масло (+3,6%). При этом снизилась цена на белокочанную капусту: -20,2%.

По информации Tinkoff Index, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей (11-17 апреля) выросли расходы иркутян на аренду авто и железнодорожные билеты: на 62% и 22% соответственно. При этом на авиабилеты жители Иркутска потратили на 11% меньше, чем за прошлую неделю.

Несмотря на увеличение спроса на внутренний туризм и открытие некоторых стран для путешествий, пока траты на туры, отели, авиа- и ж/д билеты не достигли уровня 2019 года. Однако разница сокращается: например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом разница трат на отели составляла более 40%, в 2021 году она снизилась до 20%.

Еще больше сократился разрыв в жд билетах и пакетных турах по сравнению с допандемийными показателями. По данным опроса, 17% респондентов после снятия ограничений в первую очередь потратили деньги на путешествия.