Подведены итоги семилетней работы экспедиции «Байкал-Аляска: путь сибирских купцов»

Проект направлен на развитие внутреннего туризма востока России.

За 7 лет реализации проекта накоплен богатый материал и пройден маршрут по семи восточным регионам – Иркутской области, Бурятии, Якутии, Хабаровскому краю, Магаданской области, Камчатке и Чукотке.

Теперь этот опыт станет основой для разработки круглогодичных туристических маршрутов по этим территориям для различных запросов гостей. Комплексная работа будет проводиться в сотрудничестве с Русским географическим обществом, Ростуризмом и Российским военно-историческим обществом. Об этом говорили на пресс-конференции в штаб-квартире РГО в Москве в пятницу, 23 апреля. Мероприятие, на котором были подведены итоги проекта и обозначены планы, состоялось в рамках празднования 175-летия РГО и 170-летия Иркутского отделения организации.

По словам руководителя экспедиции «Байкал-Аляска: путь сибирских купцов» Анатолия Казакевича, сейчас проводится большая работа по восстановлению знаний о великой истории Иркутской губернии, экспедициях, организованных купечеством. В частности, началась работа по подготовке проекта музея Русской Америки в Иркутске – в здании, где располагалась Российско-Американская компания, создать сквер сибирских купцов, парк-отель, который станет географической экскурсией от Иркутска до Ситки.

Член Совета Российского военно-исторического общества Алексей Темников рассказал, что по опыту его работы молодежь тянется к изучению истории, если она подается неформально, воздействует на воображение и увлекает, и экспедиция «Байкал-Аляска: путь сибирских купцов» - как раз пример такого отличного подхода к изучению богатого прошлого восточных регионов. Дальнейшая работа по развитию проекта «Байкал-Аляска: путь сибирских купцов» будет строиться в сотрудничестве всех заинтересованных структур, участвовавших во встрече.