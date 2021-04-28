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Сборная шахматистов Иркутской области стало призером Всероссийского турнира

27 апреля состоялся финальный этап Всероссийского шахматного интернет-турнира среди пенсионеров, сообщают в ПФР

Соревнования состоялись в режиме онлайн на платформе шахматного портала lichess.org в целях привлечения пенсионеров к систематическому участию в федеральных и региональных соревнованиях и турнирах по шахматам.

Участники турнира – не профессиональные игроки, а любители: мужчины старше 60 лет с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов и женщины старше 55 лет с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 1800 пунктов. Иркутскую область представляло трое игроков: Борис Викторович Толмачев (г. Иркутск), Валерий Рамазанович Варквасов (с. Баяндай) и Галина Николаевна Качукова (г. Братск).

Соревнования проходили в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 туров. Формат – 3 раздельных турнира с подведением командного зачета. Общее руководство организацией и проведением онлайн-турнира в нашем регионе осуществлялось РО ООО «Союз пенсионеров России» по Иркутской области под руководством Председателя Правления Надежды Сергеевны Козловой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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