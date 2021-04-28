Сотрудники En+ Group проводят весенние уборки в 8 городах Иркутской области

Около 700 сотрудников En+ Group в Иркутской области принимают участие в субботниках в городах присутствия компании. Инициатива организовать уборки принадлежала Рабочим советам энергетических предприятий компании, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Энергетики проводят весенние уборки в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Саянске, Тулуне, Усть-Илимске и Братске. Корпоративные волонтеры En+ Group приводят в порядок прилегающие к энергообъектам территории, водоохранные зоны рек, а также места отдыха горожан. Помимо уборки мусора и сухой травы, они производят санитарную очистку деревьев и кустарников.

Экологические волонтерские активности стали традиционными в коллективах предприятий En+ Group благодаря политике экологической ответственности, которую продвигал в деятельности компании ее основатель и общественный деятель Олег Дерипаска.

В Иркутске энергетики 28 апреля убрали четыре большие территории: парковую зону недалеко от Иркутской ГЭС в районе Безбокова, 10, участок вдоль улицы Пискунова, территорию напротив Усадьбы Сукачева, а также берег реки Ушаковка. В Братске субботник состоялся 23 апреля, здесь энергетики прибрались и в пригороде. Порядок навели на пляже Зяба на берегу Братского водохранилища. Также волонтёры очистили бульвар Победа и сквер в центре города.