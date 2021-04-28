На Братскую ГЭС компании En+ Group доставили новое рабочее колесо

На станцию прибыло шесть рабочих колес, сообщают в пресс-службе компании.

Рабочее колесо гидротурбины изготовлено на заводе «Тяжмаш» (г. Сызрань) и доставлено в Братск. Его диаметр составляет 5,78 метра, вес – 73 тонны. На станцию колесо доставили на специальном автопоезде. Затем с помощью мостового крана перенесли на подготовленную площадку в машинном зале Братской ГЭС. Здесь рабочее колесо будет находиться до момента установки.

На заводе-изготовителе предварительно разработали и изготовили макет турбины и рабочего колеса гидроагрегата в масштабе 1:10. В течении двух месяцев проходили лабораторные испытания модели новой гидротурбины – более эффективной и надежной, по результатам которых КПД оборудования составит 96,51%, что почти на 5% выше текущих показателей действующих гидроагрегатов. Перед отправкой на станцию на заводе состоялась приемка рабочего колеса комиссией с участием специалистов Братской ГЭС. В результате все контрольные параметры зафиксированы в допустимых пределах, что подтверждает высокое качество изготовления рабочего колеса.

– Результаты, полученные в ходе реализации на Братской ГЭС первых этапов проекта, полностью оправдывают вложенные инвестиции. 12 рабочих колёс, которые заменили на Братской ГЭС ранее, уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды. Оставшиеся 6 рабочих колес, которые планируем заменить до 2026 года, также спроектированы с целью увеличения КПД и оптимального прироста располагаемой мощности ГЭС, – Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Замена оборудования проводится в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия», начатой по предложению основателем компании ФИО в 2007 году. Работы по замене рабочих колёс на Братской ГЭС запланированы на период с 2021 по 2026 год, всего будет заменено 6 колес. Размер инвестиций в данный этап проекта «Новой энергии» составит более 1,5 млрд рублей.

В 2004–2017 годах на Братской ГЭС уже модернизировали 12 гидроагрегатов путем замены рабочих колес, что позволило повысить их КПД до 95,3%, увеличить выработку электроэнергии на ГЭС и заместить генерацию на тепловых электростанциях, снизив тем самым выбросы СО2 в атмосферу.