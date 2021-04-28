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Названы цены пасхального стола в Иркутской области

Основу его составляют традиционные блюда – творожная пасха, куличи и крашеные яйца, сообщает Иркутскстат.

Среди основных ингредиентов для приготовления пасхальных блюд в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года в наибольшей степени повысились цены на сахар (+34,5%) и яйца куринные (+31,6%).

Подорожали мука (+7,3%), сметана (+0,8%) и масло сливочное (+0,4%). В тоже время снизились цены на творог жирный (+2,4%) и молоко (+7,1%).  

Традиционным напитком, подаваемым к пасхальному столу, является вино «Кагор». В марте средняя цена на вино виноградное крепленое крепостью до 20% об. спирта по Иркутской области составила 679 рублей и повысилась по сравнению с прошлым годом на 2,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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