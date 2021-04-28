Налогоплательщики Приангарья в 1 квартале 2021 года перевели в бюджет РФ 114 млрд рублей

Налогоплательщики Иркутской области за первый квартал 2021 года перечислили в консолидированный бюджет РФ 114 миллиардов рублей, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается 28 апреля на сайте УФНС РФ по региону.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено более 71 млрд рублей или 63%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 37 млрд рублей или 33 %, в том числе в доходы местных бюджетов – 6 млрд рублей, в межрегиональное операционное управление Федерального казначейства поступило акцизов более 4 млрд рублей или 4 процента.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступило свыше 28 млрд рублей страховых взносов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2020 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 21 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – свыше 5 млрд рублей, в Фонд социального страхования – более 2 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет за три месяца нынешнего года более чем на 2 млрд рублей или на 4% превысил уровень аналогичного периода 2020 года.

В структуре доходов федерального бюджета 60% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – свыше 43 млрд рублей. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 34% доходов федерального бюджета (или около 25 млрд рублей).