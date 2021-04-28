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В Иркутске за взятку осужден бывший госинспектор труда

В Иркутске бывший сотрудник Государственной инспекции труда Иркутской области признан виновным судом в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что в конце 2019 года обвиняемый получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей. Взятка предназначалась за сокрытие выявленных нарушений у ООО «Восход» по технике безопасности и охране труда, в связи с несчастным случаем во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе Иркутска, в результате которого погибли два человека.

Преступление было раскрыто при взаимодействии следователей СК России с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца условно, с назначением штрафа в размере 450 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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