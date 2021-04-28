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В Ангарске завели дело по факту избиения бригады “скорой”

В городе Ангарске Иркутской области по факту нападения на бригаду скорой помощи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По версии следствия, 21 апреля 2021 года в квартиру одного из домов по улице города Ангарска по вызову прибыла бригада медиков для оказания медицинской помощи мужчине. Грубо нарушая общественный порядок, двое хозяев квартиры нанесли телесные повреждения врачам ОГАУЗ «Ангарская станция скорой медицинской помощи».

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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