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В Иркутске проверят качество дорожного ремонта

В Иркутске проходят рейды по проверке качества дорожного ремонта в рамках гарантийных обязательств. Сегодня комиссия во главе с вице-мэром Дмитрием Ружниковым проверила улицу Депутатскую, которая вызывала нарекания экспертов в процессе проведения ремонтных работ.

По словам вице-мэра, специальная комиссия проверяет все дорожные участки, отремонтированные в прошлые годы. На данный момент уже зафиксировано более 550 замечаний.

– По всем замечаниям составляются акты и передаются подрядным организациям, которые проводили ремонт. Все дефекты должны быть устранены до 31 мая. После этого на отремонтированные участки начинает действовать дополнительная трехлетняя гарантия, – сообщил Дмитрий Ружников.

Среди основных дефектов, которые фиксируются во время объездов – трещины в покрытии тротуаров, просадка колодцев, частичное разрушение разметки, ржавчина на ограждениях, разрушение плит резинопола.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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